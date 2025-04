SP: cerca de cinco milhões de veículos devem circular pelas rodovias do estado durante o feriado

Cerca de cinco milhões de veículos devem rodar pelas estradas de São Paulo durante o feriado. A capital registrou o maior congestionamento do ano: 1.289 quilômetros de trânsito espalhados pela cidade. No Rio de Janeiro, quase 300 mil pessoas devem circular pela principal rodoviária da capital. A expectativa é que o pico da movimentação de passageiros aconteça na sexta-feira (18), o primeiro dia do feriadão. As 39 empresas que operam na rodoviária disponibilizaram mais de 9,7 mil ônibus para atender à alta demanda. Na Bahia, o movimento é grande desde cedo para quem vai pegar as balsas em direção as ilhas próximas a Salvador. Cerca de 100 mil pessoas e 15 mil veículos devem usar as balsas neste feriado prolongado, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!