Previsão do tempo para o fim de semana no Brasil Estabilidade no Sul e Sudeste; instabilidades em Goiás e Minas Gerais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h24 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h24 )

Veja qual é a previsão do tempo para este final de semana

Neste sábado, as condições climáticas mostram variações significativas no Brasil. Enquanto o Sul e Sudeste terão tempo mais estável, Goiás e Minas Gerais enfrentarão instabilidades. Em Curitiba, o dia será ensolarado com possibilidade de garoa à noite. No Rio de Janeiro, chove pela manhã e o sol aparece à tarde, tornando o clima abafado.

Hoje, chuvas intensas atingiram o Maranhão, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Amanhã, uma frente fria trará ventos fortes e chuva para a Campanha Gaúcha. O clima estável prevalece em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Temporais isolados podem ocorrer em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.

No Norte e Nordeste, a chuva se concentra no Amazonas, Pará e Maranhão. Porto Alegre deve registrar até 28 graus à tarde no sábado; São Paulo pode chegar a 25 graus; Salvador e Rio Branco até 31 graus.

No “Tempo Delivery”, Marilene de Rolândia (PR) verá sol no sábado com máximas de até 26 graus; entre domingo e segunda-feira, o tempo fica nublado. Em Jequié (BA), Cida terá um fim de semana ensolarado sem previsão de chuva, com calor de até 33 graus.

Assista em vídeo - Veja qual é a previsão do tempo para este final de semana

