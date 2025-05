Previsão do tempo para quinta-feira: chuvas no Nordeste e frio no Sul Litoral nordestino terá chuvas fortes; Rio Grande do Sul enfrentará geada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 22h11 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h11 ) twitter

Veja como fica a previsão do tempo para esta quinta (22)

Durante esta quarta-feira, o Nordeste do Brasil enfrentou dificuldades devido ao clima, com Recife apresentando alagamentos e árvores caídas. Para esta quinta-feira, espera-se que a chuva contínua persista intensamente ao longo da costa nordestina. No Sul, o ar frio será predominante, especialmente no Rio Grande do Sul, onde se prevê temperaturas baixas e ocorrência de geada na Campanha Gaúcha.

No Rio Grande do Sul, as cidades de Bagé, Canguçu e Seival devem registrar mínimas de cerca de 4 graus, com o céu clareando ao longo do dia e máximas atingindo até 16 graus à tarde. Na capital do Paraná e em Maceió, a previsão é de chuvas durante todo o dia, com possíveis eventos de granizo em Curitiba. Já São Paulo terá pancadas isoladas de chuva no período da tarde, e temperaturas entre 17 e 28 graus.

Uma frente fria avançará pelo oceano causando chuva no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto ventos no Paraná e em Santa Catarina poderão provocar tempestades. Entre as capitais Natal e Aracaju, há possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

Para outras localidades, as previsões indicam 20 graus em Porto Alegre, 27 no Rio de Janeiro, 26 em Brasília, 29 em João Pessoa e até 33 em Porto Velho. Em Feira de Santana, na Bahia, o tempo será de sol e seco nesta quinta, com chuvas leves retornando na sexta-feira. Em Moeda, Minas Gerais, os dias continuarão com sol e leve sensação de frio pela manhã até o fim de semana.

