Previsão do tempo para sexta-feira indica chuvas no Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão alívio temporário nas instabilidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h15 )

Confira a previsão do tempo para esta sexta (27)

Nesta sexta-feira, a previsão do tempo indica chuvas intensas no Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão um breve alívio nas instabilidades, que devem retornar no fim de semana. Curitiba e São Paulo enfrentarão um dia instável com pancadas de chuva desde a manhã. Em contraste, o Rio de Janeiro terá tempo aberto com temperaturas chegando a 30 graus.

Uma frente fria avança pelo oceano, deslocando nuvens carregadas principalmente para São Paulo. Na faixa central do Brasil, ventos em altitudes elevadas mantêm o clima seco e estável. No Rio Grande do Sul, uma massa de ar polar aumenta o risco de geada na Campanha Gaúcha.

Porto Alegre pode registrar máximas de até 16 graus. Belo Horizonte, Campo Grande e Maceió devem atingir até 28 graus, enquanto Belém pode chegar a 31 graus. Em Chapecó, Santa Catarina, a sexta-feira será ensolarada, mas há alertas para temporais no fim de semana. Em Jequié, Bahia, o tempo começará ensolarado na sexta-feira com pancadas à tarde no sábado antes de estabilizar novamente no domingo.

