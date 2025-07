Previsão do tempo traz mudanças para São Paulo e Rio de Janeiro Ventos úmidos melhoram umidade em São Paulo; chuvas persistem no Rio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h56 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h56 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (24)

A capital paulista enfrenta níveis críticos de umidade do ar, mas a chegada de ventos úmidos do oceano nesta quinta-feira (24) deve melhorar essa condição. Espera-se uma mudança no clima com possibilidade de chuva pela manhã e temperaturas máximas de até 22°C. Na sexta-feira (25), o clima continua instável com pancadas à tarde e máximas atingindo até 23°C. Durante o fim de semana, espera-se tempo mais quente e céu aberto.

No Rio de Janeiro, as chuvas devem ocorrer até sexta-feira a qualquer hora do dia, com temperaturas variando entre 24°C e 25°C. No sábado, a expectativa é que as chuvas diminuam e as temperaturas subam para até 30°C.

Em outras partes do país, Alagoas e Pernambuco enfrentaram chuvas intensas recentemente. No Sul, a circulação dos ventos pode provocar temporais, enquanto no litoral nordestino a umidade do mar forma nuvens carregadas. Nas áreas interiores do país, o ar seco prevalece com índices de umidade abaixo de 20%. As temperaturas variam amplamente pelo país: Curitiba pode registrar até 13°C enquanto Terezina e Rio Branco podem chegar a até 35°C.

