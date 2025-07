Brasil denuncia na OMC uso de tarifas como meio de interferência em assuntos internos do país

O governo brasileiro reclamou, nesta quarta-feira (23), junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), do uso de tarifas comerciais como instrumento de interferência em assuntos internos do país. O texto não cita o presidente Donald Trump. A crítica foi feita em discurso do secretário de assuntos econômicos e comerciais do Itamaraty, embaixador Philip Fox-Drummond. Ao Conselho Geral da OMC, o enviado do governo brasileiro classificou as medidas anunciadas por Trump como arbitrárias. Afirmou que se tratam de violações generalizadas das regras do comércio internacional.



