Prisão de líder do PCC desarticula rede de distribuição de drogas em SP Marcelo Lúcio Paulino, conhecido como Maguegue, foi capturado na zona leste de São Paulo JR na TV 12/05/2025 - 23h22

Polícia prende um dos mais importantes chefes da maior facção criminosa do Brasil

A polícia prendeu Marcelo Lúcio Paulino, conhecido como Maguegue, em um apartamento na zona leste de São Paulo. Ele era um dos principais líderes do PCC, responsável pela distribuição de drogas no estado. Foragido desde 2017 após condenação por tráfico, Marcelo já havia sido preso 11 vezes por crimes como tráfico e roubo. Ele também planejava rebeliões enquanto estava preso.

Investigações revelaram que Marcelo recebia ordens do presídio e usava lucros do tráfico para financiar outros crimes. Em 2012, foi preso em flagrante em Mogi das Cruzes com drogas e dinheiro. Sua captura desarticula a hierarquia da facção no estado e afeta a gestão do tráfico. A polícia continua monitorando para evitar a reorganização das operações criminosas.

