Produção de antídoto contra veneno de escorpião depende de cavalos Anticorpos gerados por cavalos são essenciais para neutralizar veneno perigoso

Soro do veneno de escorpião é a única maneira de neutralizar ataque que pode ser mortal

Em casos de acidentes com escorpiões, buscar atendimento médico rapidamente é crucial, pois o soro elaborado a partir do veneno é essencial para neutralizar o ataque, principalmente em crianças e idosos. Os escorpiões utilizados na fabricação do antídoto são mantidos em uma sala climatizada especial e chegam de diversas localidades do Brasil, fornecidos por administrações municipais.

A extração do veneno é a fase inicial da produção e acontece manualmente. Uma vez seco, o veneno é aplicado em cavalos. Esses animais desenvolvem anticorpos em quantidades superiores aos humanos, que são extraídos e purificados para a criação do soro.

No ano anterior, o Instituto Butantan produziu 74 mil frascos desse soro, distribuídos pela rede pública de saúde em todo o Brasil. Além do Instituto Butantan, há outros três laboratórios no país que podem produzir este antídoto, embora ainda estejam se adaptando às regras da Anvisa antes de começar a distribuição.

