Produção industrial do Brasil recua em fevereiro

Produção industrial brasileira registra quinto mês seguido sem crescimento

A produção industrial no Brasil registrou uma redução de 0,1% em fevereiro comparado ao mês anterior, segundo dados do IBGE. Este resultado representa o quinto mês consecutivo sem expansão no setor.

Entre as regiões analisadas, sete de um total de quinze apresentaram declínio na atividade industrial. A Bahia lidera as quedas com -2,6%, seguida por Ceará (-1%) e São Paulo (-0,8%). Em contrapartida, Pernambuco destacou-se com o maior crescimento de 6,5%, seguido por Paraná (2%) e Pará (1,6%). Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 1,5%, além de um incremento acumulado de 2,6% nos últimos doze meses.

