Desabamento do teto de casa de shows na República Dominicana mata 44 pessoas

O desabamento do teto de uma casa de shows, na República Dominicana, deixou 44 mortos. Ao menos 160 pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes em uma operação que dura mais de 15 horas. O número de pessoas presentes na casa de shows no momento do desabamento não foi divulgado. As causas ainda estão sendo investigadas.