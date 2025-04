Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (9) em todo o Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um alerta laranja para chuva forte entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em três dias, pode chover mais do que o esperado para o mês inteiro. A preocupação é com a chuva persistente, seguida por fortes rajadas de vento. Em Curitiba (PR) e na capital paulista, atenção para chuva pesada e com raios à tarde. Em Fortaleza (CE), tem previsão de chuva de manhã e à noite. Nesta quarta-feira (9), a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera aliada à umidade favorece o retorno da chuva mais forte sobre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!