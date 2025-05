Professora é afastada após agressão a aluno autista Imagens capturadas por vizinha mostram agressão a criança em escola municipal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h22 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Professora é afastada após ser flagrada agredindo um aluno autista em MG

Uma professora de uma escola municipal em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi afastada após ser flagrada agredindo um aluno de sete anos com autismo nível 3. As imagens, registradas por uma vizinha, mostram a professora segurando o menino pelo braço e tocando sua cabeça, enquanto a criança aparenta nervosismo e cai no chão.

A mãe do garoto foi informada sobre a situação por meio das imagens, que foram entregues à Polícia Militar e à diretoria da escola. No boletim de ocorrência, a denunciante afirmou que a professora teria desferido socos no aluno e usado de violência. A professora, por sua vez, alegou ter sido agredida e mordida pela criança.

Ambos passaram por exame de corpo de delito. A Secretaria de Educação de Nova Lima afastou a profissional, que poderá responder por maus tratos. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso, e a legislação brasileira exige que alunos com autismo tenham apoio de um professor auxiliar desde 2012.

Assista em vídeo - Professora é afastada após ser flagrada agredindo um aluno autista em MG

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!