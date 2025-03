Putin dá aval para proposta de cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia, mas faz ressalvas JR na TV|Do R7 13/03/2025 - 22h11 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente russo Vladimir Putin disse, nesta quinta-feira (13), que concorda com o cessar-fogo de 30 dias na guerra contra a Ucrânia, mas antes do acordo ser assinado, quer discutir a proposta com os Estados Unidos. Ele também quer saber quem vai controlar a trégua. Autoridades russas temem que a Ucrânia aproveite a pausa no conflito para recrutar mais soldados e receber novas armas. O Kremlin também prefere um cessar-fogo definitivo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirmou que os 30 dias poderiam ser utilizados para negociar um acordo de paz mais longo. O governo americano vai discutir com os ucranianos quais terras seriam mantidas e perdidas em qualquer acordo final com a Rússia.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RússiaXUcrânia