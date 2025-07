Quadrilha aplica golpes em idosos em caixas eletrônicos ao simular problemas Suspeitos flagrados em São Paulo causam prejuízo de R$5 mil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 21h50 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h50 ) twitter

Idosos são vítimas de quadrilha que finge oferecer ajuda em caixas eletrônicos para roubar dinheiro

Uma quadrilha tem aplicado golpes em caixas eletrônicos na Grande São Paulo, simulando problemas técnicos para enganar principalmente idosos. As câmeras de segurança registraram uma dessas ações em uma agência na zona leste de São Paulo. Os golpistas distraem as vítimas, que acabam perdendo dinheiro durante a operação.

Em um caso registrado, um suspeito se aproximou de uma idosa no caixa eletrônico fingindo oferecer ajuda. Após convencê-la de que houve uma falha, ela foi levada a outro terminal enquanto um comparsa retirava R$1.500 do caixa original. Esses criminosos também foram vistos em agências de São Caetano do Sul e Mauá, resultando em um prejuízo total de quase R$5 mil.

Alan da Silveira, de 41 anos, foi preso em flagrante após ser reconhecido enquanto tentava aplicar o golpe novamente. A central de monitoramento avisou a polícia, que efetuou a prisão. Alan tem antecedentes criminais por estelionato e furto. A polícia está à procura de pelo menos outros três membros da quadrilha que colaboram nas ações criminosas.

As autoridades alertam para que os clientes, especialmente idosos, não aceitem ajuda de desconhecidos em caixas eletrônicos a menos que sejam confirmados como funcionários do banco.

