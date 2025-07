Pais de adolescente com doença rara lutam na Justiça para que filho receba tratamento pelo SUS

No Rio de Janeiro, os pais de um adolescente lutam na Justiça para que o filho receba tratamento pelo SUS. O garoto tem uma doença rara e que não tem cura. O remédio que pode amenizar os sintomas custa meio milhão por mês. Lucas Fernandes tenta levar a vida como qualquer outro adolescente de 16 anos. Mas, não tem sido uma tarefa fácil. Aos cinco anos, ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 3. A doença, conhecida como “AME”, é rara e degenerativa. Os pais de Lucas entraram na Justiça para conseguir o medicamento pelo SUS. Mas, até o momento, os pareceres foram desfavoráveis. O Ministério Público e a Justiça Federal argumentam que não há evidências comprovadas de que o remédio melhore a qualidade de vida do paciente.



