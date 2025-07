Quadrilha de roubo de cargas é desmantelada no Rio de Janeiro Operação prende suspeitos em Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Pedro da Aldeia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

16 pessoas são presas suspeitas de fazer parte de quadrilha especializada em roubo de cargas no RJ

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 16 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas. As detenções ocorreram nas cidades de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Pedro da Aldeia. Os suspeitos atuavam como intermediários entre assaltantes e receptadores na região metropolitana do Rio.

Os criminosos visavam principalmente alimentos e eletrônicos. A investigação revelou que parte da quadrilha se formou após integrantes serem presos por tráfico de drogas e se associarem a ladrões de carga enquanto estavam detidos. Desde o início do ano, mais de 1.300 roubos foram registrados no estado, com média diária de quase nove ocorrências.

A operação faz parte de um esforço contínuo desde setembro do ano passado, que já resultou em mais de 540 prisões e no bloqueio de R$70 milhões em bens dos envolvidos. As investigações continuam para identificar comerciantes que compravam produtos roubados, que poderão responder por roubo de cargas, receptação qualificada e organização criminosa.

Assista ao vídeo - 16 pessoas são presas suspeitas de fazer parte de quadrilha especializada em roubo de cargas no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!