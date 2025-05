Quadrilha que atacava caminhões na Régis Bittencourt é desarticulada Onze suspeitos foram presos; motoristas relatam medo de dirigir à noite JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h19 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h19 ) twitter

Polícia prende 11 suspeitos de integrar quadrilha que atacava caminhões na rodovia Régis Bittencourt

Onze pessoas foram presas sob suspeita de integrar uma quadrilha que realizava assaltos a caminhões na rodovia Régis Bittencourt, entre Curitiba e São Paulo. As ações criminosas eram registradas por câmeras de segurança dos veículos. Os assaltantes abordavam violentamente os motoristas, fazendo-os reféns e desviando os caminhões para estradas menos movimentadas para evitar detecção.

As investigações começaram após uma denúncia de roubo falso em outubro do ano passado, revelando a participação do próprio motorista no crime. Este ano, o grupo teria realizado doze roubos. Em Santa Tereza do Oeste, no Paraná, uma carreta roubada foi recuperada em outra operação policial, onde um homem ferido foi encontrado próximo ao veículo transportando produtos eletrônicos.

Motoristas que trafegam pela região expressam preocupação com a segurança. Everton e Valdir, que percorrem cerca de 600 quilômetros diários transportando soja, relatam que agora dirigem apenas durante o dia para evitar riscos à noite.

