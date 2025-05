Quadrilha rouba R$ 60 mil de associação que atende crianças com necessidades especiais em MS Polícia Civil prende suspeitos durante operação em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h05 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quadrilha rouba R$ 60 mil após invadir sistema de associação que atende crianças em MS

Uma quadrilha invadiu o sistema de uma associação filantrópica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que atende crianças com autismo, síndrome de Down e microcefalia, roubando R$ 60 mil. A Polícia Civil prendeu dois suspeitos durante uma operação; um homem foi detido no interior de São Paulo e uma mulher na capital paulista.

A investigação revelou que o grupo tinha conhecimento técnico para acessar senhas e movimentar a conta bancária da associação. Eles realizaram três transferências da conta da entidade, rapidamente redistribuindo os valores em contas menores. A polícia identificou os suspeitos através do rastreamento de dispositivos eletrônicos usados nos crimes.

Três pessoas ainda estão foragidas, e os envolvidos enfrentam acusações de associação criminosa e furto mediante fraude eletrônica. O banco responsável devolveu o valor desviado à entidade lesada.

Assista em vídeo - Quadrilha rouba R$ 60 mil após invadir sistema de associação que atende crianças em MS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!