Quase mil canários são apreendidos em operações no Pará Fiscalização intensificada pela PRF resulta em apreensão de aves silvestres JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h42 )

Canários são encontrados com traficantes de animais silvestres no Pará

Em dois dias de operações em Altamira e Vitória do Xingu, no Pará, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de mil canários-da-terra. As aves estavam confinadas em condições inadequadas dentro de veículos. Na primeira operação em Altamira, foram encontrados 250 canários em um carro. No dia seguinte, em Vitória do Xingu, mais 700 aves foram resgatadas de um ônibus. Todas as aves foram entregues ao Ibama para reintrodução na natureza.

O Pará lidera as apreensões de animais silvestres no Brasil este ano, com mais de mil registros até junho. A PRF intensificou a fiscalização e o uso de inteligência para enfrentar não apenas o tráfico de animais silvestres, mas também outros crimes ambientais.

Assista ao vídeo - Canários são encontrados com traficantes de animais silvestres no Pará

