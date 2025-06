Minuto JR: Polícia prende babá suspeita de dopar uma criança de 11 meses em Belém (PA)

A Policia Civil prendeu, hoje (26), a babá suspeita de dopar uma criança de 11 meses em Belém. Seringas e medicamentos foram apreendidos na casa da suspeita. A investigação teve início na última quinta-feira (19), após denúncia dos pais do bebê. O resultado do exame toxicológico deve ajudar a solucionar caso.



