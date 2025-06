SP testa projeto que remunera quem usa bicicleta para andar pela cidade

Um projeto em fase de testes em São Paulo, pretende remunerar quem usa bicicleta para andar pela cidade. A ideia é transformar quilômetros pedalados em créditos para serem usados no transporte público. Pesquisadores da USP e da fundação Getúlio Vargas estudam formas de viabilizar o programa com a prefeitura. Eles buscam voluntários para fazer testes com um aplicativo que transforma os quilômetros pedalados na bicicleta em créditos no cartão do bilhete único. Até o dia 30 de junho, maiores de 18 anos, moradores de São Paulo, com bicicleta e bilhete único ativo, podem se inscrever no site do projeto. A partir de agosto, os participantes da pesquisa já começam a ter direito ao crédito.



