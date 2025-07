Quase um milhão de famílias perderão o Bolsa Família em julho Exclusões ocorrem por término da regra de proteção e aumento da renda familiar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h27 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h27 ) twitter

Quase um milhão de famílias deixarão de receber o Bolsa Família a partir de julho. Destas, 536 mil serão removidas devido ao término do prazo da regra de proteção, que permite que beneficiários continuem recebendo metade do auxílio por até dois anos após aumento de renda. Outras 385 mil famílias serão excluídas porque a renda por integrante superou o limite de R$ 759, o que não garante a continuidade parcial do benefício.

O programa continuará atendendo quase 20 milhões de famílias. Informações sobre a situação do benefício podem ser acessadas pelo site do CadÚnico, aplicativo “Bolsa Família” ou pelo número 121.

