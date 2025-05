Queda de avião em San Diego resulta em mortes e incêndios Aeronave partiu do Kansas e caiu em meio à neblina intensa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos e oito feridos nos EUA

Um avião de pequeno porte caiu em San Diego, Estados Unidos, resultando na morte de duas pessoas e ferindo oito. O acidente danificou pelo menos dez casas e incendiou vários carros, embora não haja registro de vítimas entre os moradores locais.

A aeronave havia decolado do Kansas com destino a San Diego. Segundo informações dos bombeiros, o acidente ocorreu durante condições de forte neblina. As autoridades estão investigando as causas da queda para determinar os fatores que contribuíram para o desastre.

Assista em vídeo - Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos e oito feridos nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!