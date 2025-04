Queda de helicóptero no Rio Hudson pode ter sido causada por falta de combustível Investigadores analisam histórico de manutenção e operação do voo em Nova Iorque JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h28 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h28 ) twitter

Piloto de helicóptero que caiu no rio Hudson, em Nova York, teria relatado falta de combustível

Um helicóptero caiu no Rio Hudson, em Nova York, após o piloto relatar falta de combustível. A bordo estavam o piloto, um casal de espanhóis e seus três filhos; todos faleceram no acidente. Os destroços foram removidos do rio e estão sob análise para determinar as causas da queda.

O acidente ocorreu durante um passeio aéreo pela cidade. Investigadores estão examinando o histórico de manutenção do helicóptero e o registro da empresa responsável pelos voos turísticos.

Um representante da empresa responsável pelos passeios relatou a um jornal britânico que o piloto havia sinalizado a necessidade de reabastecimento antes de efetuar um pouso não planejado. O pai da família espanhola, Agustín Escobar, era executivo de uma importante multinacional europeia. Em Nova York, cerca de 30 mil passeios de helicóptero são realizados anualmente.

