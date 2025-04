Homem que trabalha com festas para crianças é investigado por abuso sexual e pornografia infantil

O número de casos de pornografia infantil no país teve um aumento de mais de 40%. Em São Paulo, um homem que trabalhava em uma casa de festas para crianças, foi preso em uma operação da polícia. Gabriel Silva Dionizio, de 32 anos, é suspeito de produzir e compartilhar imagens de conteúdo sexual com crianças. Ele teria gravado vídeos com duas meninas, de 4 e 9 anos, filhas de uma amiga dele. A polícia chegou até o suspeito, porque as grandes empresas de tecnologia alertam, automaticamente, as autoridades locais sobre as pessoas que publicam ou baixam imagens de pornografia infantil na internet. São Paulo lidera o ranking do número de casos, seguido de Paraná e Minas Gerais.



