Queda no preço do petróleo surpreende mercado financeiro Ibovespa encerra o dia em baixa de 0,41% acompanhando tendência global JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h31 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preço do barril de petróleo fecha em queda nesta segunda (23) e contraria previsões do mercado

O preço do barril de petróleo registrou uma queda significativa nesta segunda-feira (23), sendo negociado a US$ 71 dólares, contrariando expectativas do mercado. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subiu 0,89%, enquanto as bolsas do Japão e da Europa fecharam em baixa. No Brasil, o Ibovespa também seguiu essa tendência global, encerrando o dia com uma queda de 0,41%.

Havia preocupações sobre a possibilidade de o Irã fechar o estreito de Ormuz, uma rota essencial para o transporte de petróleo que responde por cerca de 20% da produção mundial. Embora o Parlamento iraniano tenha autorizado a medida, a decisão cabe ao Conselho Supremo do país. Um bloqueio dessa passagem poderia impactar significativamente os preços globais do petróleo.

No contexto brasileiro, um aumento no preço do petróleo pode afetar diretamente o custo da gasolina, elevando a inflação nacional. Estima-se que cada aumento de 10% no preço internacional do petróleo possa elevar em até 6% o preço da gasolina no Brasil, resultando em um impacto inflacionário próximo de um ponto percentual.

Assista ao vídeo - Preço do barril de petróleo fecha em queda nesta segunda (23) e contraria previsões do mercado

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!