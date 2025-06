Donald Trump anuncia nesta segunda-feira (23) cessar-fogo entre Irã e Israel

O presidente Donald Trump anunciou que Irã e Israel concordaram com um cessar-fogo completo e total. O anúncio foi feito pela rede social do presidente americano. Donald Trump parabenizou Irã e Israel e disse que os dois países concordaram com um cessar-fogo completo e total. Trump afirmou que a trégua começa em aproximadamente seis horas, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões. De acordo com o presidente americano, o Irã vai começar o cessar-fogo e depois Israel também vai parar os ataques. O republicando afirmou que depois disso o conflito que ele chamou de Guerra de Doze Dias vai terminar. Por enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu e o líder-supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, não se pronunciaram a respeito da trégua.



