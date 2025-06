Raphinha fala sobre encontro com Ancelotti, ex-rival e agora técnico da seleção Atacante do Barcelona destaca momento ao se juntar a Ancelotti na seleção brasileira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h36 ) twitter

Exclusivo: Raphinha, do Barcelona, revela como foi o encontro com Ancelotti, rival na Espanha

Paloma Tocci entrevistou o atacante Raphinha, do Barcelona, que compartilhou detalhes do encontro com Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira e antigo rival na Espanha. Raphinha descreveu como o abraço caloroso de Ancelotti e suas palavras - “como é bom te ter no meu time” - marcaram um momento importante em sua carreira. Para Raphinha, esse gesto representou reconhecimento pelo seu esforço e desempenho em campo. A conversa completa com o jogador estará disponível no Esporte Record após o Domingo Espetacular.

