Rapper Oruam é réu por tentativa de homicídio após ataque a policiais Policiais civis foram atacados com pedras durante operação no Rio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 23h48 (Atualizado em 30/07/2025 - 23h48 )

RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça do Rio torna réus o rapper Oruan e William Matheus Viana por tentativa de homicídio.

Policiais civis foram atacados com pedras durante uma operação na zona oeste do Rio.

Uma perícia identificou sete pedras lançadas, com uma pesando cerca de cinco quilos, quase ferindo um policial.

Oruan se entregou à polícia e está preso, enquanto sua defesa contestou as acusações.

Justiça do RJ torna réu o rapper Oruam por tentativa de homicídio

A Justiça do Rio de Janeiro tornou réus o rapper Oruam e seu amigo William Matheus Viana por tentativa de homicídio. Durante uma operação na zona oeste do Rio para apreender um adolescente envolvido com tráfico de drogas, policiais civis foram atacados com pedras supostamente arremessadas por Oruam e seus amigos.

A denúncia do Ministério Público se baseia em uma perícia que identificou sete pedras lançadas contra os agentes, uma delas pesando cerca de cinco quilos. Uma das pedras atingiu o teto de uma viatura policial, quase ferindo um dos policiais. Imagens mostram Oruam cercando a viatura e batendo no vidro.

Oruam se entregou à polícia na semana passada e está preso. Sua defesa contesta a acusação e questiona a validade dos resultados periciais. A defesa de William Matheus Viana ainda não se pronunciou.

