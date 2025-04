Receita Federal doa quase R$ 20 milhões em produtos apreendidos para instituições beneficentes Itens transformados incluem eletrônicos, roupas e até perucas, beneficiando entidades no Rio de Janeiro e Espírito Santo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h24 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h24 ) twitter

A Receita Federal anunciou a doação de quase R$ 20 milhões em produtos apreendidos durante operações contra contrabando. Os itens, que vão de eletrônicos a roupas e perucas, foram transformados antes de serem destinados a instituições beneficentes em todo o Brasil. A cerimônia de formalização ocorreu no Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, beneficiando um total de 46 instituições na capital fluminense e no Espírito Santo.

Entre as instituições contempladas estão a Universidade Federal Rural do Rio e uma ONG que já produziu mais de 500 perucas para mulheres de baixa renda. “Quando a gente doa peruca para essas mulheres significa o resgate da autoestima”, comentou uma representante da ONG.

Além disso, um coral formado por pessoas com deficiência visual recebeu uniformes e instrumentos musicais, reforçando a inclusão social através dos bens doados pela Receita Federal.

Assista em vídeo - Receita Federal doa quase R$ 20 milhões em produtos apreendidos para instituições beneficentes

