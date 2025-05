Reconstituição do assassinato de Rafael Miguel ocorre em São Paulo Defensoria Pública solicita reconstituição do crime ocorrido em 2019 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h34 ) twitter

Polícia reconstitui morte do ator Rafael Miguel a pedido da defesa de Paulo Cupertino

Pela primeira vez desde 2019, foi realizada uma reconstituição do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais em São Paulo. Solicitada pela Defensoria Pública, a ação busca esclarecer detalhes do crime. Paulo Cupertino, apontado como responsável pelos homicídios, não participou do procedimento.

Os peritos do Instituto de Criminalística usaram um scanner 3D para medir com precisão cada cômodo da residência e a calçada onde ocorreram os assassinatos. Baseando-se em depoimentos, a reconstituição mapeou as posições das vítimas, do autor e das testemunhas no momento dos disparos.

Rafael Miguel namorava Isabela Tibicheriani, mas o pai dela, Paulo Cupertino, se opunha ao relacionamento. As mortes ocorreram quando Rafael e seus pais foram à casa de Isabela para discutir o namoro. Testemunhas afirmam que Cupertino atirou nos três e fugiu, permanecendo foragido por quase três anos até ser preso em maio de 2022.

O julgamento de Paulo Cupertino foi adiado após ele demitir seu advogado. Uma nova audiência está marcada para 29 de maio. Atualmente com 54 anos, Cupertino está detido em uma penitenciária em Guarulhos, na Grande São Paulo.

