Recuperação de Jair Bolsonaro evolui bem após cirurgia abdominal Ex-presidente faz fisioterapia e caminha no hospital em Brasília JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 00h32 (Atualizado em 16/04/2025 - 00h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro evolui bem, afirma equipe médica

A recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro está progredindo bem, segundo os médicos. Dois dias após a cirurgia no abdômen, ele fez fisioterapia e caminhou pelos corredores do hospital em Brasília com o auxílio de um andador e da equipe médica.

Bolsonaro utiliza drenos no abdômen e um acesso central no peito para medicação e alimentação, além de uma sonda nasal. Em mensagem nas redes sociais, ele afirmou estar focado na recuperação desta que foi a cirurgia mais invasiva desde o atentado em 2018.

Apesar das melhorias, Bolsonaro permanece na UTI sem previsão de alta e com restrições alimentares. As visitas estão limitadas aos familiares.

Assista em vídeo - Recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro evolui bem, afirma equipe médica

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!