Governo federal propõe salário mínimo de R$ 1.630 no orçamento de 2026

O governo federal enviou, nesta terça-feira (15), ao Congresso Nacional, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. O governo propõe um aumento de R$ 112 no salário mínimo, que passaria a ser R$ 1.630 em 2026. Essa projeção considera um crescimento real de 2,5% acima da inflação, mas o valor ainda pode ser alterado durante a tramitação do projeto. O texto também define uma meta de superávit primário de pouco mais de R$ 34 bilhões para o próximo ano, o equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto. A estimativa de inflação é de 4,9% até o fim de 2025, com expectativa de queda para 3,5% em 2026. O governo também prevê um crescimento da economia de 2,5% no próximo ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!