Relatório destaca situação de trabalho infantil entre adolescentes no Brasil

1 milhão de adolescentes são vítimas de trabalho infantil no Brasil

Um relatório recente revela que aproximadamente 1 milhão de adolescentes no Brasil, com idades entre 14 e 17 anos, estão envolvidos em atividades classificadas como trabalho infantil. Esses jovens recebem, em média, menos de R$ 650 por mês. A pesquisa, que abrange os primeiros três meses do ano, indica que 77% dos adolescentes ocupados no país estão nesta situação.

O estudo destaca que o trabalho infantil é predominante entre jovens em condições de vulnerabilidade social, muitos dos quais residem em áreas periféricas e enfrentam desigualdade racial. Cerca de 60% desses adolescentes trabalham sem registro em carteira, e a maioria se identifica como preta ou parda. Exemplos de atividades realizadas por esses jovens incluem vendas nas ruas, participação no tráfico de drogas e trabalhos domésticos forçados pela família.

A legislação brasileira permite que adolescentes trabalhem legalmente apenas como jovens aprendizes ou estagiários, mas muitos acabam em situações de trabalho infantil devido às dificuldades econômicas enfrentadas por suas famílias.

Assista ao vídeo - 1 milhão de adolescentes são vítimas de trabalho infantil no Brasil

