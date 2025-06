Relatório do BID aponta aumento da desigualdade global Fortuna dos mais ricos cresceu R$ 186 trilhões entre 2015 e 2022 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h41 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h41 ) twitter

Desigualdade: fortuna de 1% da população mais rica cresce o equivalente a R$ 186 trilhões

Um estudo recente do Banco Interamericano de Desenvolvimento destacou o aumento da desigualdade no cenário mundial. O levantamento indica que a riqueza acumulada por 1% da população mais rica alcançou mais de R$ 186 trilhões no período de 2015 a 2022. Segundo a análise, esse montante seria capaz de erradicar a pobreza mundial 22 vezes.

O relatório detalha que para eliminar a pobreza global, seria necessário um investimento de aproximadamente R$ 8 trilhões. A comparação ressalta a disparidade econômica existente e os desafios enfrentados na busca por uma distribuição mais equitativa de recursos em escala global.

