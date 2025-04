Relatório do FMI prevê crescimento global menor devido às tarifas dos EUA Impacto das tarifas afeta projeções para grandes economias em 2025 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h48 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Economia mundial deve crescer menos que o esperado devido às taxas impostas pelos EUA, aponta FMI

O Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório indicando que o crescimento da economia mundial será inferior ao previsto anteriormente devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos. A estimativa atual para o Produto Interno Bruto global é de um aumento de 2,8% em 2025, enquanto a previsão inicial era de 3,3%.

O relatório destaca que grandes economias como Estados Unidos e China serão significativamente impactadas. Nos Estados Unidos, a previsão de crescimento do PIB foi reduzida de 2,7% para 1,8%. Para a China, o crescimento projetado é de 4%, representando uma queda de 0,6% em relação à previsão anterior. O Brasil deve manter um crescimento de 2% para os anos de 2025 e 2026.

Segundo a Casa Branca, mais de 100 países estão em negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas. O vice-presidente americano J.D. Vance anunciou que os Estados Unidos e a Índia finalizaram os termos de um acordo tarifário. A secretária de imprensa Karoline Leavitt afirmou que o presidente Donald Trump está negociando ativamente propostas de acordos comerciais com diversas nações, incluindo a China.

Assista em vídeo - Economia mundial deve crescer menos que o esperado devido às taxas impostas pelos EUA, aponta FMI

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!