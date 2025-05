Relatório global aponta declínio na liberdade de imprensa Plataformas digitais ameaçam sustentabilidade dos veículos de comunicação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h38 ) twitter

Liberdade de imprensa entra em declínio no mundo todo, alerta ONG Repórteres sem Fronteiras

A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou um relatório anual que revela a queda na liberdade de imprensa em 180 países. O documento destaca o impacto negativo das grandes plataformas digitais na sobrevivência dos veículos de comunicação devido à migração de anunciantes e à falta de regulamentação.

Países como Rússia e China estão entre os locais onde jornalistas enfrentam mais restrições. Na América Latina, a Venezuela é citada como exemplo de censura e perseguição, enquanto no Haiti o jornalismo tornou-se uma profissão perigosa por causa da violência das gangues.

O Brasil apresentou melhora significativa no ranking de liberdade de imprensa, subindo 19 posições. Contudo, a migração dos anunciantes para plataformas digitais que não remuneram adequadamente os produtores compromete a sustentabilidade financeira dos meios de comunicação. Em 2022, as redes sociais arrecadaram mais de US$ 247 bilhões em publicidade, afetando a preservação da liberdade jornalística globalmente.

Liberdade de imprensa entra em declínio no mundo todo, alerta ONG Repórteres sem Fronteiras

