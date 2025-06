Relatório internacional aponta mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo Rússia e Estados Unidos concentram a maioria das ogivas nucleares globais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relatório registra mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo até janeiro deste ano

Um levantamento recente de um instituto internacional indica que o número de ogivas nucleares no mundo ultrapassa 12 mil, com dados coletados até janeiro deste ano. Rússia e Estados Unidos lideram em capacidade nuclear, detendo aproximadamente 90% das reservas globais, cada um com mais de 5 mil ogivas.

A China, atualmente com 600 ogivas, planeja expandir seu arsenal para mil nos próximos oito anos. A Coreia do Norte possui 50 ogivas, enquanto na Europa, a França supera o Reino Unido em poder atômico. No entanto, o grupo liderado pelo Reino Unido anunciou intenções de aumentar seu arsenal nuclear. Israel, por sua vez, não admite oficialmente ter armas nucleares, mas o relatório sugere que o país possui 90 ogivas.

Assista ao vídeo - Relatório registra mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo até janeiro deste ano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!