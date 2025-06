Relatório revela alta frequência de ligações de telemarketing no Brasil Seis em cada dez chamadas telefônicas no país são de telemarketing, aponta Anatel JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h38 ) twitter

Seis em cada dez ligações no Brasil são de telemarketing, aponta Anatel

Um levantamento da Anatel indica que 60% das chamadas telefônicas no Brasil são de telemarketing. Embora tenha ocorrido uma redução de 40% neste tipo de ligação ao longo do ano, o número ainda é elevado, com mais de 10 bilhões de chamadas registradas apenas em abril.

Essas ligações são geradas por sistemas automáticos que acionam diversos números simultaneamente. Quando uma pessoa atende, a chamada é direcionada a um operador; se todos estiverem ocupados, a ligação pode ficar em silêncio ou cair. Mesmo com bloqueios, as chamadas persistem devido à utilização de números diferentes a cada tentativa.

A plataforma “Não Me Perturbe”, criada pela Anatel, ajuda a reduzir essas ligações indesejadas ao permitir que usuários solicitem bloqueios. Além disso, o Procon oferece opções semelhantes em seu site, investigando empresas com altos índices de ligações e aplicando multas quando necessário.

Assista ao vídeo - Seis em cada dez ligações no Brasil são de telemarketing, aponta Anatel

