Repercussão internacional sobre operação da PF contra Jair Bolsonaro Decisão de Alexandre de Moraes gera reações na imprensa e governo dos EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h33 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h33 )

Operação da Polícia Federal contra ex-presidente Jair Bolsonaro repercute na imprensa internacional

A operação da Polícia Federal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro gerou ampla repercussão na mídia internacional. O New York Times informou que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, destacando que essa medida contraria pedidos do presidente Donald Trump para que as acusações fossem retiradas. A Fox News relatou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi baseada em uma possibilidade concreta de fuga de Bolsonaro.

O jornal britânico The Guardian mencionou que Bolsonaro está proibido de contatar diplomatas estrangeiros devido a preocupações sobre uma possível fuga para evitar punições relacionadas a uma tentativa de golpe. Na Argentina, o Clarín destacou a surpresa e indignação da defesa de Bolsonaro em relação à decisão. Além da cobertura da imprensa, representantes do governo americano também se manifestaram nas redes sociais, com um assessor de Trump criticando o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes.

