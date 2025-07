Repercussão política após operação da PF contra Jair Bolsonaro Aliados acusam perseguição política; oposição defende medidas judiciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h36 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h36 ) twitter

Operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro tem repercussão imediata no meio político

A decisão do Supremo Tribunal Federal de impor medidas restritivas a Jair Bolsonaro gerou forte repercussão no cenário político brasileiro. Aliados do ex-presidente classificaram a ação como uma perseguição política e um ataque ao Estado democrático de direito. Em contrapartida, representantes do governo defenderam a medida.

No Congresso, apoiadores de Bolsonaro expressaram descontentamento com o ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, atualmente nos Estados Unidos, utilizou as redes sociais para acusar Moraes de abuso de poder. Por outro lado, Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, apoiou a investigação contra Bolsonaro, destacando que as ações de Eduardo no exterior teriam sido financiadas pelo ex-presidente.

O PL considerou a medida desproporcional devido à falta de resistência do ex-presidente em colaborar com a investigação. Enquanto isso, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pediu equilíbrio institucional para evitar que a falta de pacificação afaste o Brasil de seu caminho.

No âmbito jurídico, ainda há dúvidas sobre a capacidade de provar a ligação entre Bolsonaro e ações envolvendo Donald Trump contra o Brasil.

