Resgate de Juliana Marins no Monte Rinjani dura 15 horas Família busca justiça após alegações de negligência no resgate JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h02 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h02 )

Corpo da brasileira Juliana Marins é retirado de vulcão na Indonésia após 15 horas de operação

O corpo da turista brasileira Juliana Marins foi retirado do penhasco em um vulcão na Indonésia após uma operação de resgate que durou 15 horas. O pai da jovem acompanhará o translado do corpo ao Brasil com auxílio da embaixada brasileira em Jacarta para a documentação necessária.

As equipes de resgate usaram cordas para acessar o local onde Juliana se encontrava. A operação ocorreu à tarde na Indonésia e envolveu uma caminhada de cinco horas até a entrada do Monte Rinjani. Um alpinista voluntário passou a noite ao lado do corpo e instalou uma âncora para evitar que ele deslizasse ainda mais.

O pai de Juliana expressou suas emoções nas redes sociais, mencionando que ela faleceu enquanto fazia o que mais gostava. Os custos do translado serão arcados pela família devido à legislação brasileira. A data e causa da morte ainda serão investigadas pelas autoridades indonésias.

Apesar dos esforços das autoridades locais, a família de Juliana alega negligência por parte da equipe de resgate e busca justiça.

Assista ao vídeo - Corpo da brasileira Juliana Marins é retirado de vulcão na Indonésia após 15 horas de operação

