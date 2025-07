Responsáveis por colisão com baleia jubarte são autuados no RJ Secretaria do Ambiente autua donos por perseguição a baleia em Arraial do Cabo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h24 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Secretaria do Ambiente do RJ localiza responsáveis por colisão de embarcação com baleia

A Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro identificou os responsáveis pela colisão de uma embarcação com uma baleia jubarte em Arraial do Cabo. Os proprietários das embarcações foram autuados por perseguir e molestar o animal, com multas que podem atingir R$ 28 mil.

Em outro caso no Rio de Janeiro, a Justiça concedeu prisão domiciliar a Danúbia Rangel, ex-esposa do traficante Nem da Rocinha. Ela foi detida após dar à luz uma criança com síndrome de Down e é acusada de lavagem de dinheiro, devendo usar tornozeleira eletrônica.

Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter as prisões de Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. Eles são acusados das mortes da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, ocorridas em 2018.

Assista ao vídeo - Secretaria do Ambiente do RJ localiza responsáveis por colisão de embarcação com baleia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!