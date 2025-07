Ressaca atinge Sul e Sudeste pelo segundo dia Marinha alerta para mar agitado no Rio até amanhã à noite JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 00h14 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h14 ) twitter

Regiões Sul e Sudeste sofrem reflexos da ressaca pelo segundo dia

As regiões Sul e Sudeste enfrentam o segundo dia consecutivo de ressaca. A Marinha emitiu alerta para mar agitado até amanhã (31) no litoral do Rio de Janeiro. Na Zona Sul do Rio, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana mobilizou mais de 100 garis para remover a areia que invadiu as pistas, interrompendo o tráfego em ambos os sentidos.

A força das ondas danificou estruturas, incluindo um portão de garagem destruído por lixeiras arrastadas pela água. Em Guaratiba, um quiosque foi afetado, enquanto na Barra da Tijuca bombeiros realizaram treinamentos com motos aquáticas. Ondas de até quatro metros levaram autoridades a recomendar que banhistas evitem entrar no mar.

Em Santos, a ressaca destruiu parte do calçadão e danificou trechos da avenida da praia. Florianópolis também sofreu com a maré alta, que apagou faixas de areia em algumas praias, obrigando pescadores a recolherem barcos. Quiosques e restaurantes à beira-mar foram impactados pela força das águas. O fenômeno é causado por um ciclone extratropical que afeta as regiões Sudeste e Sul.

Assista ao vídeo - Regiões Sul e Sudeste sofrem reflexos da ressaca pelo segundo dia

