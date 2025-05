Reunião entre Rússia e Ucrânia na Turquia busca cessar-fogo Líderes europeus solicitam a Trump que pressione Putin por trégua JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h22 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h22 ) twitter

Delegações da Rússia e da Ucrânia se reúnem na Turquia para discutir cessar-fogo

Líderes europeus e o presidente da Ucrânia solicitaram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pressione Vladimir Putin por um cessar-fogo. Representantes da Rússia e da Ucrânia se encontraram na Turquia pela primeira vez em três anos para discutir o fim do conflito.

O encontro em Istambul resultou em um acordo para a troca de mil prisioneiros de cada lado, mas as negociações não avançaram em outras questões devido a exigências russas consideradas inaceitáveis pelos ucranianos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiu o desfecho das negociações com líderes europeus em uma cúpula na Albânia e, em seguida, conversaram com Trump por telefone.

Trump expressou interesse em se encontrar com Putin em breve. Enquanto isso, a União Europeia prepara um novo pacote de sanções contra a Rússia, o décimo oitavo desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Nos campos de batalha, o cenário permanece tenso, com a Ucrânia relatando mortes e feridos, inclusive em Kiev.

