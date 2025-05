Rio de Janeiro inaugura complexo de treinamento dos bombeiros para práticas de salvamento O novo espaço é considerado um dos complexos de treinamento mais modernos do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rio de Janeiro inaugura complexo de treinamento dos bombeiros para práticas de salvamento

Militares do Corpo de Bombeiros ganharam um novo espaço para praticar técnicas de salvamento e combate a incêndios. A chamada Cidade do Fogo fica no Rio de Janeiro e é considerada um dos complexos de treinamento mais modernos do país. O espaço, inaugurado nesta semana, tem o objetivo de reproduzir situações da vida real com um investimento total de R$ 5 milhões.

Com uma área de 1.500 metros quadrados, a Cidade do Fogo permite que os bombeiros enfrentem condições extremas, com temperaturas que podem chegar a 600 graus. Cada contêiner simula diferentes cenários urbanos, variando em complexidade. Isso ajuda os bombeiros a entenderem melhor o comportamento do fogo e da fumaça, além de testar a eficácia dos equipamentos.

O treinamento visa aumentar a confiança dos militares em suas habilidades e ferramentas, garantindo um melhor atendimento à população fluminense.

Assista em vídeo - Rio de Janeiro inaugura complexo de treinamento dos bombeiros para práticas de salvamento

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!