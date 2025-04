Rio Grande do Sul enfrenta novo alerta de tempestades Porto Alegre e região podem ter ventos de até 100 km/h JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h39 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h39 ) twitter

Rio Grande do Sul tem alerta para novas tempestades, com ventos de até 100 km/h

Após um vendaval no início da semana, Porto Alegre e a região metropolitana se preparam para novas tempestades. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a frente fria que atravessa o estado pode gerar ventos de até 100 km/h. Árvores caídas e casas destelhadas ainda são comuns na área afetada.

A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem áreas de risco. No início da semana, a ventania deixou mais de 300 mil imóveis sem energia elétrica. Um estudo revelou falhas em algumas estações meteorológicas do INMET; no entanto, o órgão federal afirma que as falhas estão dentro dos limites de segurança e que há equipamentos adicionais para garantir previsões precisas.

