Risco de chuvas no Norte e Nordeste nesta quarta-feira (23) Interior do Brasil enfrenta tempo seco e baixa umidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h51 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h51 )

Veja a previsão do tempo para esta quarta (23)

Nesta quarta-feira (23), o litoral nordestino e o extremo norte do Brasil enfrentam risco de chuvas intensas devido à alta umidade atmosférica. Salvador deve registrar precipitações ao longo do dia, enquanto Boa Vista tem alerta para temporais à tarde. Em contraste, São Paulo terá clima seco com temperaturas chegando a 23ºC. No interior do país, a baixa umidade mantém o tempo seco conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia.

No Amapá e no litoral do Pará, ventos dos hemisférios norte e sul continuarão gerando nuvens carregadas. No Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, a circulação de ventos contribui para formações instáveis. Porto Alegre poderá ter mínimas de até 15ºC, enquanto Campo Grande atinge até 31ºC.

Em outras regiões, Belo Horizonte registrará até 27ºC, Recife até 33ºC e Manaus também até 33ºC. Em Barbalha, Ceará, espera-se céu limpo com temperaturas entre 30ºC e 32ºC. Em Itaituba, Pará, o sol predomina na quarta-feira; pancadas noturnas ocorrerão entre quinta (24) e sexta-feira (25) sem alívio significativo no calor.

Assista ao vídeo - Veja a previsão do tempo para esta quarta (23)

