Rússia aguarda resposta da Ucrânia para retomar negociações de paz Explosão mata major russo em meio a ofensiva com drones na Rússia 30/05/2025 - 00h13

A Rússia espera uma resposta da Ucrânia para retomar as negociações de paz. Nesta quinta-feira (29), uma explosão no sul do país resultou na morte do major Zaur Gurtsiev, acusado de liderar ataques aéreos na Ucrânia em 2022. A investigação está em andamento e segue um padrão de explosões suspeitas que têm vitimado militares russos recentemente.

Concomitantemente, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram uma significativa ofensiva aérea contra a Rússia com cerca de 300 drones, atingindo inclusive Moscou. Enquanto isso, na Ucrânia, bombeiros combateram incêndios provocados por novos bombardeios russos.

A participação da Ucrânia nas negociações sugeridas pela Rússia para a próxima semana na Turquia permanece incerta. Kiev aguarda que Moscou apresente propostas concretas antes do encontro. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que os termos serão divulgados apenas durante a reunião em Istambul. Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República do Brasil, está em Moscou e seguirá para a Turquia para acompanhar as negociações.

