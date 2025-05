Samir Xaud será confirmado como presidente da CBF em eleição sem disputa Eleição ocorrerá no próximo domingo (25) com Xaud como único candidato JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h12 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h12 ) twitter

CBF elege novo presidente no próximo domingo (25); Samir Xaud é o único candidato até o momento

Samir Xaud será ratificado como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em eleição prevista para o próximo domingo (25). Com candidatura única, ele não enfrenta concorrência até o prazo final.

Xaud é especialista em infectologia e medicina esportiva e atualmente preside a Federação Roraimense de Futebol. Ele assumirá após Ednaldo Rodrigues ser afastado por decisão judicial no Rio de Janeiro. Samir Xaud conta com apoio de 25 federações e 10 clubes, cumprindo o critério estatutário necessário para oficialização da candidatura.

O candidato planeja incrementar a robustez do campeonato brasileiro, promover investimentos no futebol feminino, padronizar gramados e delegar a administração das séries A e B aos clubes. Ele também se compromete com a autonomia do técnico da seleção, Carlo Ancelotti.

Ednaldo Rodrigues retirou sua participação em qualquer processo legal contestando a eleição, desejando sucesso à nova gestão.

